«Рома» договорилась с «Сампдорией» о переходе Шика за € 38 млн

Нападающий «Сампдории» Патрик Шик близок к тому, чтобы покинуть свой нынешний клуб и перейти в «Рому». Как говорится на сайте итальянского журналиста Ди Марцио, римляне договорились о переходе 21-летнего футболиста за € 38 млн.
Ожидается, что Шик будет взят в аренду на сезон за € 5 млн, с обязательным выкупом за € 33 млн. В итоге общая сумма составит € 38 млн. Во второй половине дня стороны должны встретиться, чтобы завершить переговоры.
Напомним, что по ходу летнего трансферного окна Патрик Шик находился в шаге от перехода в «Ювентус», но трансфер не состоялся в связи с тем, что у игрока при медицинском осмотре были выявлены проблемы с сердцем.
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