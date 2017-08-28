Довбня стал MVP 8-го тура РФПЛ, Кокорин — MVP августа

Голкипер «СКА-Хабаровск» Александр Довбня признан MVP 8-го тура российской Премьер-Лиги. Второе место занял полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, третье — форвард «Краснодара» Фёдор Смолов.
По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Довбня набрал 11 баллов. Также россиянин получил по 2 очка от читателей портала в опросах в соцсети «ВКонтакте» и странице проекта MVP. В сумме он набрал 15 баллов, Миранчук — 14, Смолов — 9.
На звание MVP 8-го тура РФПЛ также претендовали: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Тимофей Калачёв («Ростов»), Миха Мевля («Ростов»), Сергей Песьяков («Ростов»), Артур Нигматуллин («Амкар»), Родолфо («Ахмат»).
MVP августа признан форвард «Зенита» Александр Кокорин — 39 баллов. Второе место занял Алексей Миранчук — 26, третье — Тимофей Калачёв — 21.