Антон Миранчук: ничего брат не сказал, гад, припомню это ему

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал победу над «Уралом» в матче восьмого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Ничего брат не сказал, гад, припомню это ему. В первый раз отдал ему — он забил. Очень приятно, что так получилось. Очень положительные эмоции. Слава богу, что забили. Где-то в подсознании, может быть, такое есть, что мы с Лёшей в первую очередь ищем друг друга на поле. И я знаю его хорошо, и он меня хорошо знает. Знаю, что он всегда ищет очень выгодную позицию, и ему можно отдать мяч — тогда получится обостряющая передача. Поэтому первый взгляд идёт на брата — не всегда, но в большинстве случаев так и есть.
Мне показалось, что на сей раз первый тайм „Локомотив“ провёл лучше, чем до этого, поскольку мы забили. Не припомню, чтобы мы до этого забивали гол в первом тайме. Знаем „Урал“ хорошо, играли с ними в финале Кубка, затем в чемпионате. Мы знаем, как с ними играть. Но потом пропустили ненужный гол. В перерыве собрались и вышли на второй тайм с другими эмоциями и целями.
По поводу турнирных перспектив можно много что говорить, но это всё-таки только первый круг. Впереди ещё очень много интересных матчей. Поэтому время покажет, но, естественно, приятно находиться на ведущих ролях», — сказал игрок в эфире «8-16».
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.