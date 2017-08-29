Де Брёйне: Стерлинга удалили ни за что, фанаты сами потянулись к нему

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал победу над «Борнмутом» (2:1) в матче третьего тура АПЛ. На 97-й минуте полузащитник «горожан» Рахим Стерлинг забил победный гол в ворота хозяев и получил вторую жёлтую карточку за слишком бурное празднование с болельщиками.
«Эта победа очень важна для нас. Думаю, что нам и болельщикам гол на 97-й минуте принёс особые эмоции, и я правда считаю, что Стерлингу не стоило давать вторую жёлтую карточку. Он оставался в пределах поля, именно фанаты потянулись к нему. Я не думаю, что это его вина.
Я бы понял, если б он прыгнул на трибуны, но он остался на поле, болельщики сами пришли к нему. Получается, Стерлинга удалили ни за что", — цитирует игрока Manchester Evening News.
Видео доступно в «Твиттере».