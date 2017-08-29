Алдонин: в этом сезоне «Зенит» может быть конкурентом самому себе

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отметил, что в нынешнем сезоне РФПЛ фаворитом является «Зенит», но назвал ряд команд, которые могут составить ему конкуренцию.
«Думаю, «Зенит», во-первых, может быть конкурентом самому себе. Команда прекрасно укомплектована и на старте потеряла всего четыре очка. Номинально у них конкурентов нет, но это футбол. Есть тот же «Локомотив», который вцепился в гонку преследования. Плюс ЦСКА и «Спартак» себя полностью не исчерпали и будут догонять, обязательно ввяжутся в борьбу. Также может попытаться побороться, к примеру, «Краснодар». А так на данном этапе «Зенит» выглядит бесспорным фаворитом.
«Ростов» также прекрасно себя проявляет на старте чемпионата, и все мы знаем, что Кучук — очень основательный тренер, выстраивающий команду тактически. Плюс у них хороший состав, несмотря на перемены. В матче с ростовчанами у «Зенита» были только подходы к воротам, там очень достойно выглядел «Ростов», — отметил Алдонин в эфире программы «Футбол России».