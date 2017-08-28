Радимов: если «Зенит» продолжит в том же духе, мы получим нового чемпиона

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Радио Зенит» оценил выступление питерцев в первой части сезона.
«После восьми туров уже можно подводить итоги для начала чемпионата. Радует, что „Зенит“ идёт на первом матче. Были отличные игры, главное — на „Крестовском“ повержен „Спартак“, наш принципиальный соперник, с разгромным счётом. Очень многие игры были достойные, очень красиво проведены. Честь и хвала за это команде и тренерскому штабу. Есть тяжёлые игры, и даже сам Манчини признался, что тяжело вскрывать оборону соперника. Позиционная атака — это, наверное, самое сложное в футболе, и над этим надо работать. Эти шероховатости надо убирать.
Я думаю, дальше „Зенит“ будет только прибавлять. Говорить о какой-то усталости на данный момент не приходится, потому что даже во вчерашнем матче с „Ростовом“ последние минуты команда проводила в атаке. Просто невозможно говорить об усталости, когда в концовке игроки прибавляют. Если „Зенит“ продолжит в том же духе, то мы в этом году получим нового чемпиона», — сказал Радимов.