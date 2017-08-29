Самедов: две-три победы подряд помогут «Спартаку» многое изменить

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, что необходимо красно-белым, чтобы изменить ситуацию в чемпионате России для себя в лучшую сторону. После восьми туров москвичи занимают 9-е место.
«В футболе такое бывает. Мы совершали ошибки, за которые следовало наказание. Поэтому и потеряли очки во встрече с «Динамо», ведя 2:0, затем на последних минутах проиграли ЦСКА и позволили случиться недоразумению в последнем матче с «Локомотивом». Но впереди много матчей, и надо постараться исправить турнирное положение. Во всяком случае, какого-то провала в игре «Спартака» я не вижу. Во всех трёх матчах, которые я вспомнил, мы контролировали ситуацию. Хотя не скрою, что такие поражения особенно неприятны.
Переживают все — и тренеры, и футболисты. Но это абсолютно нормально, мы же живые люди! На нашем месте точно так же переживал бы кто угодно. Другое дело, что на рабочем процессе это никак не сказывается. К тому же Каррера — открытый человек и очень сильный мотиватор.
Нет ли ощущения, что шансы побороться за золото потеряны? Мне кажется, что сейчас надо думать о другом — как поскорее вернуться на победный путь. Две-три победы подряд помогут «Спартаку» многое изменить, прежде всего почувствовать уверенность. И тогда, уверен, всё снова будет хорошо», — цитирует Самедова «Коммерсантъ».