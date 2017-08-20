Самедов: я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов принёс извинения за своё удаление в концовке первого тайма матча с «Локомотивом» (3:4) в седьмом туре российской футбольной Премьер-Лиги. Самедов получил вторую жёлтую карточку за симуляцию при счёте 2:0 в пользу красно-белых.
«Я ещё раз приношу свои извинения за вчерашнюю ситуацию во время игры! Я получил красную карточку. Спасибо за веру в меня. Я оправдаю возложенные на меня надежды и ожидания», — написал Самедов на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
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