Хавбек «Арарата» Земченков: можем играть на равных с любым соперником

Полузащитник московского «Арарата» Виктор Земченков, автор дубля в матче с пензенским «Зенитом» (4:0), признался, что хотел бы вместе со своей командой пробиться в Премьер-Лигу, и считает, что «Арарат» может играть на равных с любым соперником.
«Очень хочу в составе «Арарата» пробиться в Премьер-Лигу, вновь вернуться в элитный дивизион и поиграть там хотя бы пару лет. В текущем сезоне нужно победить в ПФЛ и продолжить удачные выступления в Кубке России. Уверен, что мы способны пройти ещё дальше. У нас отличная и укомплектованная команда, и если не брать в расчёт «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и ещё пару клубов РФПЛ, то мы способны на равных играть с любым соперником», — цитирует Земченкова пресс-служба «Арарата».
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