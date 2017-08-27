Президент «Арарата»: Григорян может стать топ-тренером. Карпин — средний тренер

Президент выступающего в ПФЛ московского «Арарата» Валерий Оганесян рассказал о назначении главным тренером команды Александра Григоряна и поделился мнением об экс-наставнике «Спартака» и «Армавира» Валерие Карпине.
«До того, как приняли решение взять Григоряна, мы очень долго с ним беседовали, часов восемь. Разговаривали о его карьере. О том, как он может стать топ-тренером мирового уровня. Я считаю это возможным. Ему надо работать над своими хорошими качествами и убирать плохие качества. В предыдущих клубах он перебарщивал с манерой общения с футболистами. Где-то разговаривал с ними грубовато, где-то не находил общий язык. Мы сказали, что в нашей команде такого не должно быть. Один раз предупредим, а второй раз можем уже и не предупредить. Повлияло ли на его назначение то, что у него армянские корни? Солгу, если скажу, что нет. Конечно, мы хотели, чтобы у нас был хороший армянский специалист.
В прошлом я звал Григоряна в «Армавир». Мы уже даже договорились, но в последний момент я поменял решение и назначил Карпина. Понимал: привлеку Карпина – привлеку деньги. Я это всё и сделал: привлёк Карпина, привлёк деньги. Но не привлёк хороший результат. И в этом я виню только самого себя, не Карпина.
Не могу сказать, что Карпин суперспециалист. По мне, даже Слуцкий не сильный специалист. Карпин обычный, неплохой тренер. Средний тренер. Хороший мотиватор, может работать с топ-футболистами. Со средними футболистами, которых надо учить, ему тяжело. Раньше он работал с теми людьми, которых не надо обучать. А в «Армавире» он начинал психовать в тренировочном процессе, когда он лучше футболистов мог принять или ударить. Он говорил: «Как они не могут? Они же профессиональные футболисты». Но уровень же у них не тот!» — сказал Оганесян в интервью «ЛетМиСпик».