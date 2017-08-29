И. Суркис: предложение «Боруссии» по Ярмоленко было самым высоким за все годы

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о деталях трансфера нападающего Андрея Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию», с которой игрок заключил контракт на четыре года.
«Любой человек, который хорошо меня знает, скажет вам, что футбол я люблю намного больше, чем деньги. Ярмоленко для «Динамо» – ощутимая потеря, и найти замену игроку, который на протяжении долгого времени был нашим лидером, будет непросто. Но вместе с тем скажу вам парадоксальную на первый взгляд вещь: команда с уходом Андрея может стать не слабее, а наоборот – намного сильнее.
Готов подтвердить, что немецкое предложение оказалось самым высоким за все годы. Но вместе с тем подчеркну, что в Дортмунде интерес к Андрею проявили не с кондачка: за ним следили не один год. А то обстоятельство, что наши переговоры велись напрямую с президентом «Боруссии», а не через агентов, говорит о серьёзности намерений клуба, за который мы теперь все вместе будем болеть", — цитирует Суркиса «Спорт-экспресс в Украине».