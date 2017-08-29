Гол Манджукича в финале ЛЧ против «Реала» признан лучшим в турнирах УЕФА

Гол нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича в ворота «Реала» в финале Лиги чемпионов сезона-2016/17 признан лучшим в турнирах под эгидой УЕФА. Таков итог голосования, которое проходило на официальном сайте Европейского футбольного союза.
Матч между «Ювентусом» и «Реалом» состоялся 3 июня в Кардиффе и завершился победой мадрицев (4:1). В той встрече хорватский нападающий сравнял счёт на 27-й минуте ударом через себя, но туринцы уступили, пропустив ещё три мяча во втором тайме.
Гол Марио Манджукича можно посмотреть в Youtube.