Карасёв: к предстоящему матчу Чехия — Германия судейская бригада готова

Российский арбитр Сергей Карасёв прокомментировал своё назначение на матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между Чехией и Германией.
«В РФПЛ я отсудил четыре матча, но никаких проблем в этом нет. Просто мне пришлось отлучиться на международный сбор УЕФА. Когда я могу работать, то получаю назначения на игры, поэтому всё нормально. Когда нахожусь в России – сужу игры. Мы отсудили два дерби, «Урал» — «Уфа» и «Рубин» — «Анжи». Это вполне нормальный график, когда из восьми туров, мы отработали на половине. Всё хорошо. К предстоящей игре Чехия – Германия мы готовы. Всегда находимся в тонусе, игры судим каждую неделю и тренируемся. Это обычный и нормальный график. Недавно провели матч «Эвертон» — «Хайдук» в Лиге Европы, всё прошло хорошо. Поэтому к предстоящему матчу отбора на чемпионат мира мы готовы, всё по плану», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Матч Чехия — Германия состоится в Праге 1 сентября.