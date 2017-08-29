Самый дешёвый билет на матч «Спартак» — «Севилья» стоит 1500 рублей

«Спартак» объявил о начале продажи билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей», который пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 17 октября. Стоимость самого дешёвого билета составляет 1,5 тыс. рублей, а самого дорогого — 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба клуба.
На первых двух этапах продажи — с 29 августа по 10 сентября и с 11 по 13 сентября — покупка билетов доступна только для владельцев абонементов на матчи российской Премьер-Лиги в этом сезоне. Каждый болельщик сможет купить не более двух билетов в руки. На третьем этапе продаж — с 14 по 16 сентября — приобрести билеты на матч смогут владельцы карт болельщиков, но не более одного билета в одни руки. На четвёртом этапе — с 17 сентября по 17 октября — будет доступна онлайн-продажа билетов для всех болельщиков. На пятом этапе — с 15 по 17 октября — билеты будут продаваться в кассах стадиона «Открытие Арена». Приобрести можно будет не более одного билета в руки.