«Боруссия» дозаявила Ярмоленко на матчи Бундеслиги под 9-м номером

Дортмундская «Боруссия» дозаявила нападающего Андрея Ярмоленко на матчи Бундеслиги, сообщает официальный сайт лиги. Украинца внесли в заявку клуба под девятым номером, и он сможет сыграть уже 9 сентября в матче 3-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом».
Контракт с экс-нападающим киевского «Динамо» был подписан 28 августа сроком на четыре года. В СМИ ранее сообщалось, что руководители «Динамо» и «Боруссии» согласовали переход 27-летнего игрока за € 25 млн.
В текущем сезоне украинской Премьер-лиги Ярмоленко принял участие в 5 матчах, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Ярмоленко