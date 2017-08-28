Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Ярмоленко

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании контракта с нападающим киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко. Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, соглашение с украинцем заключено до 2021 года.
Ранее сообщалось, что руководители «Динамо» и «Боруссии» согласовали переход 27-летнего игрока за € 25 млн.
«Я очень благодарен киевскому «Динамо» за исполнение своей мечты, чтобы иметь возможность перейти в большой европейский клуб! Я буду работать на каждой тренировке, чтобы помочь «Боруссии» в достижении её конечной цели", — сказал Ярмоленко.
В текущем сезоне украинской Премьер-лиги Андрей Ярмоленко принял участие в 5 матчах, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
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