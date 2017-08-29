Йоветич подписал контракт с «Монако» до 2021 года

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич подписал контракт с «Монако». Как сообщает официальный «твиттер» французского клуба, соглашение с 27-летним футболистом подписано до 2021 года.
«Я очень рад быть здесь. Есть много прекрасных игроков в этой команде. Именно поэтому я выбрал „Монако“, — сказал Йоветич.
По данным Transfermarkt, Йоветич оценивается в € 10 млн. В прошлом сезоне форвард выступал в чемпионате Испании за «Севилью» на правах аренды. В 21 матче Примеры Йоветич отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к форварду со стороны московского «Спартака».
В Сети появилась фотография Йоветича в футболке «Монако»