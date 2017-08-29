Новость, что Неймар советовал Коутиньо не переходить в «Барселону», была фейком

Новость о том, что нападающий «ПСЖ» Неймар советовал полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не переходить в «Барселону», оказалась выдумкой.
Издание Estadão, которому данную информацию приписывали испанские СМИ, сообщило, что не публиковало эту новость.
«Estadão не публиковало никаких материалов о разговоре между Неймаром и Коутинью, в которых нападающий „ПСЖ“ советует полузащитнику „Ливерпуля“ не переходить в „Барселону“, – гласит сообщение издания в „Твиттере“.
Напомним, что сам Неймар покинул стан сине-гранатовых перед стартом нынешнего сезона за € 222 млн.
Неймар посоветовал Коутиньо не переходить в «Барселону»