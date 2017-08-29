Абденнур объявил, что покидает «Валенсию»

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур на своей странице в «Инстаграме» объявил об уходе из испанского клуба.
Абденнур поблагодарил всех сотрудников «Валенсии» и болельщиков, подчеркнув, что провёл в стане «летучих мышей» два замечательных сезона.
Ранее сообщалось, что Абденнур отказался от варианта с переходом в «Зенит» и близок к тому, чтобы перейти в «Марсель». 28-летний тунисский футболист прошёл для петербургского клуба медобследование, однако при этом ожидал предложений от других команд.
Абденнур перешёл в «Валенсию» из «Монако» летом 2015 года за € 22 млн. В составе «летучих мышей» он провёл 43 официальных матча.