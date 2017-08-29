C. Зуев: в матче «Рубин» — «Тосно» назначил бы пенальти после падения Казаева

Инспектор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Сергей Зуев поделился мнением об эпизоде в матче 8-го тура РФПЛ «Рубин» — «Тосно», в котором хавбек гостей Ян Казаев получил жёлтую карточку за симуляцию после падения в штрафной площади соперника.
«На 38-й минуте был спорный момент в штрафной «Рубина», когда упал Казаев. В первый раз смотрел и думал, что это не симуляция и игрок «Рубина» сыграл в мяч. Но на повторе видно, что происходит контакт с ногой. Я бы здесь назначил 11-метровый удар. Но момент, повторюсь, сложный, и первое впечатление было такое, что защитник сыграл в мяч», — заявил Зуев в эфире программы «Свисток».
C. Зуев: Глушакову надо было вынести карточку за симуляцию