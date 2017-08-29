«Халл Сити» официально объявил о переходе нападающего Нуа Дико, ранее выступавшего за «Вулверхэмптон». С игроком подписано соглашение по схеме «3+1». Сумма сделки не разглашается.
«Очень рад здесь оказаться и надеюсь, что впереди и меня, и „Халл“ ждут хорошие времена. Мне не терпится поскорее начать играть за новую команду», — сказал Дико.
В текущем сезоне Дико провёл 5 матчей в Чемпионшипе, забив 1 гол (именно «Халлу»). Всего 25-летний форвард отметился 31 забитым мячом в 96 играх чемпионата в составе бывшего клуба.
«Халл Сити» приобрёл у «Вулверхэмптона» нападающего Дико
Фото: hullcitytigers.com
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