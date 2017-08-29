«Локомотив» рассчитывает выручить € 200 тыс. за трансфер Ндинга в «Сивасспор»

Полузащитник «Локомотива» Делвин Ндинга всё ещё может перейти в клуб из чемпионата Турции, сообщает журналист RMC Лоик Танзи в своём «твиттере».
По информации источника, 29-летний конголезский футболист хочет перейти в «Сивасспор». Однако турецкий клуб рассчитывает заполучить игрока бесплатно, в то время как «Локомотив» хочет продать Ндинга за € 200 тыс.
В июле сообщалось, что игрок согласовал условия личного контракта с «Сивасспором», однако подтверждения эта информация так и не получила.
Ндинга выступает в «Локомотиве» с 2015 года. Сначала игрок был в московской команде на правах аренды, но в 2016 году клуб выкупил его у «Монако». В минувшем сезоне хавбек принял участие лишь в 9 матчах РФПЛ.
В Турции утверждают, что Ндинга близок к переходу из «Локомотива» в «Сивасспор»