В Турции утверждают, что Ндинга близок к переходу из «Локомотива» в «Сивасспор»

Полузащитник «Локомотива» Делвин Ндинга продолжит карьеру в чемпионате Турции, сообщает Transfer Merkezi.
По информации источника, «Сивасспор» согласовал условия личного контракта с 29-летним конголезским футболистом.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявлял «Галатасарай». Ндинга якобы не против покинуть «Локомотив», так как с приходом на пост главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина потерял место в стартовом составе.
Ндинга выступает в «Локомотиве» с 2015 года. Сначала игрок был в московской команде на правах аренды, но в 2016 году клуб выкупил его у «Монако». В минувшем сезоне хавбек принял участие лишь в 9 матчах РФПЛ.
«Галатасарай» интересуется полузащитником «Локомотива» Ндинга