CAS отклонил апелляцию Боливии на решение ФИФА о присуждении двух поражений

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию федерации футбола Боливии на решение ФИФА присудить национальной команде страны два технических поражения в матчах квалификации чемпионата мира 2018 года, сообщает официальный сайт суда.
В ноябре прошлого года дисциплинарный комитет ФИФА присудил сборной Боливии технические поражения в матчах с командами Перу и Чили, которые состоялись 1 и 6 сентября соответственно. Боливийцы подали апелляцию на это решение в соответствующий орган ФИФА, однако в феврале она была отклонена. После этого федерации футбола Боливии обратилась в CAS.
Матч с перуанцами завершился победой боливийцев со счётом 2:0, а с чилийцами закончился вничью — 0:0. ФИФА присудила сборной Боливии техническое поражение со счётом 0:3 в обоих матчах, а также оштрафовала федерацию футбола страны на 12 тыс. швейцарских франков. Наказание было связано с участием в этих матчах игрока Нельсона Кабреры, который был натурализован не по правилам ФИФА. Ранее защитник выступал за сборную Парагвая.
Сборная Боливии с 10 очками после 14 матчей занимает предпоследнее, девятое место в турнирной таблице южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2018.