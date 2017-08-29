«Барселона» объявила о переходе Марлона в «Ниццу» на правах аренды

Защитник «Барселоны» Марлон Сантос продолжит карьеру во Франции. Официальный сайт каталонского клуба объявил о соглашении с «Ниццей» по поводу аренды бразильского футболиста на два сезона. При этом сине-гранатовые смогут вернуть 21-летнего Марлона по окончании нынешнего сезона.
«Барселона» арендовала Марлона у «Флуминенсе» летом 2016 года, а спустя год выкупила трансфер игрока, подписав с ним трёхлетний контракт.
Марлон провёл три матча за основную команду «Барселоны» в прошлом сезоне и 27 игр за вторую команду сине-гранатовых.