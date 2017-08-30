«Гент» отклонил предложение ЦСКА в размере £ 6 млн за хавбека Эсити

«Гент» отклонил трансферное предложение московского ЦСКА в размере £ 6 млн (около € 6,5 млн) по нигерийскому полузащитнику Андерсону Эсити, сообщает Сompletesportsnigeria.
По информации издания, «Гент» отклонил предложение по 23-летнему футболисту в связи с возможной нехваткой времени по поиску его замены в последние дни перед закрытием трансферного окна. Однако при этом отмечается, что бельгийцы всё же будут готовы продать игрока за £ 8 млн (чуть больше € 8,5 млн).
Эсити перешёл в «Гент» в 2016 году из «Эшторила». В составе бельгийской команды он принял участие в 39 матчах, в которых получил 11 жёлтых карточек, 1 красную и 1 раз был удалён с поля за два предупреждения. В активе игрока два матча за сборную Нигерии.
ЦСКА предложил «Генту» € 6 млн за нигерийского опорного полузащитника