Коноплянка: для меня Луческу — особый раздражитель, буду рад победе вдвойне

Полузащитник «Шальке-04» и сборной Украины Евгений Коноплянка в преддверии встречи с соперниками из Турции в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018 подчеркнул важность и принципиальность противостояния с командой Мирчи Луческу.
«Мы проводим матч дома, нам нужна только победа. Я сконцентрирован только на нашей игре. Чем интереснее будет наш футбол, тем лучше для украинских болельщиков. Но для меня Луческу является особым раздражителем. Сколько мы играли против «Шахтёра» в чемпионате Украины — всегда были заведены. Поэтому буду вдвойне рад победе над Луческу», — цитирует хавбека украинское издание «Террикон».
Встреча сборных Украины и Турции состоится 2 сентября в Харькове.
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