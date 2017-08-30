«Челси» сделал предложение «Эвертону» о переходе Баркли за £ 25 млн

«Челси» намерен укрепить состав полузащитником «Эвертона» Россом Баркли и вступил в соответствующие переговоры с коллегами из Ливерпуля. По информации издания The Telegraph, лондонский клуб предложил £ 25 млн (около € 27 млн)в качестве компенсации. Ранее «Эвертон» оценивал своего футболиста в £ 50 млн. Соглашение 23-летнего футболиста с «ирисками» истекает летом 2018 года, договориться о новом контракте стороны не сумели.
Также синие готовят третье предложение «Лестеру» относительно трансфера полузащитника Дэниела Дринкуотера и оптимистично оценивают свои шансы на приобретение форварда «Суонси Сити» Фернандо Льоренте до закрытия трансферного окна.
Куман: Баркли точно уйдёт из «Эвертона», 100%