Карвахаль: если «Сантьяго Бернабеу» освистывает Пике, то освистывает всех нас

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль призвал болельщиков на стадионе «Сантьяго Бернабеу» не освистывать его коллегу из «Барселоны» и партнёра по национальной команде Херарда Пике. Испанской сборной на домашней арене «сливочных» предстоит 2 сентября матч отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Италии.
«Я бы попросил болельщиков не освистывать Пике. Если «Сантьяго Бернабеу» освистывает Пике или любого другого игрока сборной, то освистывает всех нас. Но я не думаю, что они могут повлиять на игру Пике», — цитирует Карвахаля AS.
Пике в последние годы превратился для болельщиков «Реала» в одну из самых одиозных фигур. Это произошло, в частности, из-за колких высказываний и насмешек игрока в социальных сетях в адрес «Королевского клуба».