Румменигге: думаю, со мной согласны, что «Реал» превосходит остальные клубы

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге адресовал слова похвалы мадридскому «Реалу». Бывший нападающий сборной ФРГ считает, что сегодня «сливочным» по игре и некоторым другим параметрам нет равных в мире.
«Я бы сказал, что «Реал» — самая яркая звезда на небосводе. Имею в виду не только спортивный аспект, а также имидж и маркетинг клуба. Думаю, что со мной согласны в том, что «Реал» превосходит остальные клубы. От него немного отстают такие клубы, как «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Румменигге Sport Bild.
Румменигге считает, что Анчелотти стал работать как Хайнкес