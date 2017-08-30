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Румменигге: думаю, со мной согласны, что «Реал» превосходит остальные клубы

30 августа 2017, среда. 10:34 Футбол

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге адресовал слова похвалы мадридскому «Реалу». Бывший нападающий сборной ФРГ считает, что сегодня «сливочным» по игре и некоторым другим параметрам нет равных в мире.

«Я бы сказал, что «Реал» — самая яркая звезда на небосводе. Имею в виду не только спортивный аспект, а также имидж и маркетинг клуба. Думаю, что со мной согласны в том, что «Реал» превосходит остальные клубы. От него немного отстают такие клубы, как «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Румменигге Sport Bild.

Румменигге считает, что Анчелотти стал работать как Хайнкес
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Карл-Хайнц Румменигге
Новости. Футбол
30 августа 2017, среда
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