У восьми игроков сборной России взяли допинг-пробы

Сегодня в расположении сборной России, которая в настоящее время проводит сбор в Новогорске, побывали допинг-офицеры, которые взяли допинг-пробы у восьми футболистов национальной команды, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В настоящее время сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске (28 августа – 3 сентября) и готовится к контрольной игре с «Динамо».
Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.
Все игроки сборной России начали тренировку в общей группе