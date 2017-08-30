Лория из-за травмы не поможет Грузии в матчах с Ирландией и Австрией

Голкипер «Анжи» Георгий Лория пропустит два матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Ирландией (2 сентября) и Австрией (5 сентября). Футболист был вызван в национальную команду, но получил травму и сыграть не сможет. Об этом говорится на сайте федерации футбола Грузии.
Георгий Лория покинул расположение сборной и вернулся в «Анжи». Сколько времени потребуется футболисту на восстановление, не сообщается.
Место 31-летнего вратаря занял Нукри Ревишвили, который ранее также выступал за «Анжи», а ныне защищает цвета тбилисского «Динамо».
Лория: рад, что перешёл в «Анжи», всё-таки это хорошая команда