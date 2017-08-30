Гнабри из-за травмы не поможет сборной Германии в матчах с Чехией и Норвегией

Нападающий «Хоффенхайма» и сборной Германии Серж Гнабри получил травму и не поможет своей национальной команде в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Чехией (1 сентября) и Норвегией (4 сентября). Об этом говорится на сайте Немецкого футбольного союза.
В ходе обследования врачи диагностировали у 22-летнего игрока повреждение лодыжки левой ноги. Гнабри уже покинул расположение сборной. Всего в распоряжении главного тренера Йоахима Лёва осталось 23 футболиста.
Матч между Чехией и Германией состоится в Праге, а встреча между Германией и Норвегией пройдёт в Штутгарте.
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В 17 лет Серж Гнабри дебютировал в «Арсенале», потом пропал с радаров, а теперь забивает за «Вердер» и главную сборную Германии.