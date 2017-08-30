В Турции сообщили, что Таски прибыл в Стамбул для переговоров с «Трабзонспором»

Защитник «Спартака» Сердар Таски прибыл в Стамбул для лечения своего повреждения, а также для переговоров с «Трабзонспором», сообщает Ajansspor.
По информации издания, 30-летний футболист уже договорился со «Спартаком» о своём уходе, а теперь может достичь соглашения о переходе в «Трабзонспор».
В понедельник стало известно, что Таски получил небольшое повреждение мышц правого бедра в гостевом матче со «СКА-Хабаровск» (0:0). По мнению медицинского штаба красно-белых, ориентировочные сроки восстановления футболиста составят от 10 до 12 дней.
Таски из-за повреждения выбыл на 10-12 дней