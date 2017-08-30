Пашалич: не дождусь момента, когда смогу почувствовать вкус ЛЧ со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» и сборной Хорватии Марио Пашалич рассказал о впечатлениях от перехода в стан красно-белых и от пребывания в составе национальной команды. Хавбек был вызван в сборную Хорватии для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Косово (2 сентября) и Турцией (5 сентября).
«Первые впечатления от пребывания в «Спартаке» положительные. Рад, что сразу начал играть. Только расстроили наши результаты в дерби. Попробуем добиться позитивных результатов в следующих матчах и вернуться к той форме команды, которая была у неё в прошлом сезоне. Не дождусь момента, когда смогу почувствовать вкус Лиги чемпионов.
Рад быть в сборной Хорватии. Мы все знаем, какие имена есть в нашей команде. Возможно, у нас лучшая линия полузащиты в Европе. Сейчас я тренируюсь, а достоин ли я войти в стартовый состав команды – решит тренер. Не думаю, что у нас возникнут какие-то проблемы в предстоящем матче. Игра с Турцией будет сложной, но сейчас нам нужно сфокусироваться на встрече со сборной Косово», – цитирует Пашалича официальный сайт хорватского футбольного союза.