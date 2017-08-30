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Де Лаурентис: Райола может привести Инсинье в «Барселону» только через мой труп

30 августа 2017, среда. 23:28 Футбол

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слова агента Мино Райолы о том, что нападающий неаполитанцев Лоренцо Инсинье должен перейти в «Барселону».

«Райола может делать всё, что хочет, но если он собирается привести Инсинье в «Барселону», то только через мой труп. Райола похож на забавного персонажа из мультфильма. Он очень убедителен и хорошо ладит с людьми. Помню, как он 10 лет назад пытался забрать из моей команды Гамшика, но провалился с этой попыткой. Сейчас он хочет забрать Инсинье. Посмотрим, справится ли он с такой задачей. Я сомневаюсь», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Инсинье: конечно, все мечтают о «Барселоне», но я мечтаю и о «Наполи»
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Наполи ФК Барселона Аурелио Де Лаурентис Марек Гамшик Мино Райола Трансферы
Новости. Футбол
30 августа 2017, среда
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