Де Лаурентис: Райола может привести Инсинье в «Барселону» только через мой труп

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слова агента Мино Райолы о том, что нападающий неаполитанцев Лоренцо Инсинье должен перейти в «Барселону».
«Райола может делать всё, что хочет, но если он собирается привести Инсинье в «Барселону», то только через мой труп. Райола похож на забавного персонажа из мультфильма. Он очень убедителен и хорошо ладит с людьми. Помню, как он 10 лет назад пытался забрать из моей команды Гамшика, но провалился с этой попыткой. Сейчас он хочет забрать Инсинье. Посмотрим, справится ли он с такой задачей. Я сомневаюсь», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia.
Инсинье: конечно, все мечтают о «Барселоне», но я мечтаю и о «Наполи»