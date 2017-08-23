Инсинье: конечно, все мечтают о «Барселоне», но я мечтаю и о «Наполи»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги чемпионов после победы над «Ниццей» (2:0, первая игра — 2:0) в ответном матче плей-офф квалификации турнира. Также итальянец ответил на вопрос об интересе со стороны «Барселоны».
«Мы показали отличное командное выступление. „Ницца“ создала нам парочку проблем, у них талантливый состав, но мы не теряли голову и играли компактно. Это было испытание того, созрели ли мы для выступления в Лиге чемпионов. С кем бы мы ни встретились в еврокубках, мы будем продолжать играть в свой футбол и бороться.
«Барселона»? Я всегда мечтал добиться успеха в футболке «Наполи». Конечно, все мечтают о «Барселоне», но я мечтаю и о «Наполи», — цитирует Инсинье Football Italia.