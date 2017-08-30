Топ-5 лучших голов 2-го тура Бундеслиги сезона-2017/18

Официальный канал немецкой Бундеслиги в YouTube представил подборку пяти лучших голов первого тура чемпионата Германии.
Пятое место занял гол полузащитника «Аугсбурга» Серхио Кордова в ворота мёнхенгладбахской «Боруссии», четвёртое – нападающий «Фрайбурга» Флориан Нидерлехнер, который забил «РБ Лейпциг», третье – точный удар хавбека дортмундской «Боруссии» Нури Шахина в ворота «Герты», второе – гол форварда «Баварии» Роберта Левандовски «Вердеру», первое – точный удар полузащитника Брума по воротам «Фрайбурга».