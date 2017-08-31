Марез близок к переходу из «Лестера» в «Барселону»

Федерация футбола Алжира сообщила на официальном сайте, что полузащитник «Лестер Сити» Рияд Марез получил разрешение покинуть расположение сборной, чтобы отправиться в Европу и 31 августа оформить переход в новую команду. По информации испанского издания AS, Марез близок к переходу в «Барселону» и уже дал положительный ответ. Сумма трансфера может составить примерно € 50 млн.
В то же время французское издание L'Équipe сообщает, на 26-летнего футболиста также претендуют «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».
За «Лестер» Марез играет с 2014 года. В составе английской команды он принял участие в 141 матче, забил 35 голов и сделал 27 голевых передач.