«Краснодар» исключил из заявки на новый сезон защитника Жирова

«Краснодар» исключил из заявки на сезон-2017/18 защитника Александра Жирова, сообщает официальный сайт российской футбольной Премьер-лиги.
Жиров стал игроком «Краснодара» зимой 2017 года, но сразу же отправился в аренду в махачкалинский «Анжи». Летом он вернулся в «Краснодар», но так и не сыграл за команду ни в одном матче. При этом Жиров уже защищал цвета «Анжи» в сезоне-2015/16, провёл в РФПЛ 32 матча, в которых забил 2 гола. Свою профессиональную карьеру Александр начал в барнаульском «Динамо».
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