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«Интер» и «Арсенал» не договорились о трансфере Мустафи

31 августа 2017, четверг. 10:06 Футбол

Защитник Шкодран Мустафи останется в «Арсенале» после того, как переговоры с «Интером» о возможном переходе футболиста в итальянский клуб зашли в тупик

«Канониры» были не против ухода немецкого игрока, но хотели получить компенсацию в размере £ 35 млн (около € 38 млн), за которые защитник был куплен у «Валенсии». «Интер» был готов лишь взять Мустафи в аренду с последующим выкупом.

«Мы больше не сделаем никаких покупок. Мы предприняли попытку по Мустафи, но потом решили поработать над другими задачами», — цитирует спортивного директора «Интера» Вальтера Сабатини Evening Standard.

В минувшем сезоне Мустафи провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Интер» готов выкупить Мустафи за € 24 млн
Источник: Evening Standard Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Интер Вальтер Сабатини Шкодран Мустафи
Новости. Футбол
31 августа 2017, четверг
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