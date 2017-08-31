«Интер» и «Арсенал» не договорились о трансфере Мустафи

Защитник Шкодран Мустафи останется в «Арсенале» после того, как переговоры с «Интером» о возможном переходе футболиста в итальянский клуб зашли в тупик
«Канониры» были не против ухода немецкого игрока, но хотели получить компенсацию в размере £ 35 млн (около € 38 млн), за которые защитник был куплен у «Валенсии». «Интер» был готов лишь взять Мустафи в аренду с последующим выкупом.
«Мы больше не сделаем никаких покупок. Мы предприняли попытку по Мустафи, но потом решили поработать над другими задачами», — цитирует спортивного директора «Интера» Вальтера Сабатини Evening Standard.
В минувшем сезоне Мустафи провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил два гола и отдал две результативные передачи.
«Интер» готов выкупить Мустафи за € 24 млн