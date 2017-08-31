Экс-игрок «Зенита» Молло может перейти в азербайджанский «Карабах»

Французский полузащитник Йоан Молло, который накануне достиг соглашения о расторжении контракта с «Зенитом», может продолжить карьеру в Азербайджане. Как сообщает Azerifootball, 28-летний игрок получил выгодное предложение от «Карабаха», который намерен усилить линию атаки.
Ранее в СМИ сообщалось, что Молло может вернуться в чемпионат Франции, где он раньше защищал цвета «Монако», «Сент-Этьена», «Кана» и «Нанси». Интернет-издание Foot Mercato сообщило, что Молло получил предложение от «Нанта».
Воспитанник академии «Марселя» присоединился к «Зениту» в январе 2017 года. В составе сине-бело-голубых он провёл семь матчей и забил один гол.
Ушедший из «Зенита» Молло может продолжить карьеру в чемпионате Франции