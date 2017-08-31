Полузащитник сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен, права на которого до сегодняшнего дня принадлежали лондонскому «Арсеналу», перешёл в «Ливерпуль». Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба. 24-летний футболист подписал с «Ливерпулем» долгосрочный контракт.
«Я рад, что подписал контракт с «Ливерпулем», спасибо за эту возможность. Я не собираюсь говорить много, потому что я нахожусь в расположении сборной Англии и нас ждут две большие игры. Но я не могу дождаться, когда вернусь в расположение клуба», — сказал Окслейд-Чемберлен.
Алекс Окслейд-Чемберлен играл за «Арсенал» с 2011 года, куда перешёл из «Саутгемптона». Ранее сообщалось, что за полузащитника «Ливерпуль» выложит около € 43 млн.
«Ливерпуль» объявил о переходе Окслейда-Чемберлена из «Арсенала»
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