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«Ливерпуль» объявил о переходе Окслейда-Чемберлена из «Арсенала»

31 августа 2017, четверг. 14:03 Футбол

Полузащитник сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен, права на которого до сегодняшнего дня принадлежали лондонскому «Арсеналу», перешёл в «Ливерпуль». Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба. 24-летний футболист подписал с «Ливерпулем» долгосрочный контракт.

«Я рад, что подписал контракт с «Ливерпулем», спасибо за эту возможность. Я не собираюсь говорить много, потому что я нахожусь в расположении сборной Англии и нас ждут две большие игры. Но я не могу дождаться, когда вернусь в расположение клуба», — сказал Окслейд-Чемберлен.

Алекс Окслейд-Чемберлен играл за «Арсенал» с 2011 года, куда перешёл из «Саутгемптона». Ранее сообщалось, что за полузащитника «Ливерпуль» выложит около € 43 млн.

«Ливерпуль» объявил о переходе Окслейда-Чемберлена из «Арсенала»

«Ливерпуль» объявил о переходе Окслейда-Чемберлена из «Арсенала»

Фото: www.liverpoolfc.com

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Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
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