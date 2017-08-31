«Спартак» предлагал за Набиуллина € 5 млн, «Рубин» не намерен продавать игрока

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин не покинет свою команду во время летнего трансферного окна. В услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Спартак», но переход не состоится. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».
Трансфер очень маловероятен, так как «Рубин» пока не намерен продавать своего воспитанника, а футболист ранее сказал, что хочет выступать за казанский клуб. Отметим, что «Спартак» предлагал казанцам за Набиуллина € 5 млн.
Эльмир Набиуллин является воспитанником «Рубина». В нынешнем сезоне на его счету 7 матчей в РФПЛ и 1 гол.
Набиуллин: предложение от «Зенита» было, насчёт «Спартака» ничего не могу сказать