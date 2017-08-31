Ионов может перейти в «Ростов» в статусе свободного агента

Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов в последний день летнего трансферного окна может покинуть столичную команду. Как стало известно «Чемпионату», хавбек может перейти в «Ростов», причём в статусе свободного агента.
Ростовчане ведут переговоры о переходе 28-летнего футболиста, который может договориться с «Динамо» о расторжении соглашения.
После возвращения Ионова из ЦСКА бело-голубые рассматривали варианты новой аренды или трудоустройства игрока, который сейчас является одним из самых высокооплачиваемых в «Динамо».
В текущем сезоне Ионов провёл пять матчей в Премьер-Лиге.
Ионов: надеюсь, мы с «Динамо» в скором будущем пробьёмся в Лигу чемпионов