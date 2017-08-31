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Ионов может перейти в «Ростов» в статусе свободного агента

31 августа 2017, четверг. 16:06 Футбол

Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов в последний день летнего трансферного окна может покинуть столичную команду. Как стало известно «Чемпионату», хавбек может перейти в «Ростов», причём в статусе свободного агента.

Ростовчане ведут переговоры о переходе 28-летнего футболиста, который может договориться с «Динамо» о расторжении соглашения.

После возвращения Ионова из ЦСКА бело-голубые рассматривали варианты новой аренды или трудоустройства игрока, который сейчас является одним из самых высокооплачиваемых в «Динамо».

В текущем сезоне Ионов провёл пять матчей в Премьер-Лиге.

Ионов: надеюсь, мы с «Динамо» в скором будущем пробьёмся в Лигу чемпионов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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31 августа 2017, четверг
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