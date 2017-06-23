Ионов: надеюсь, мы с «Динамо» в скором будущем пробьёмся в Лигу чемпионов

Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов рассказал о подготовке к новому сезону и целях команды, а также поделился мыслями о выступлении бело-голубых в ФНЛ. 28-летний футболист прошлый сезон провёл на правах аренды в ЦСКА.
«Сейчас идёт важный этап подготовки. Как поработаем на сборах, так и в чемпионате стартуем, а от первых туров многое зависит. Так что первая задача – наладить командную игру, отточить взаимодействия. Время ещё есть, впереди пять контрольных матчей в Австрии, ещё один в Москве.
О конкретных местах пока говорить не будем, но понятно, что мы хотим подняться как можно выше. Моя же личная цель – помогать команде добиваться нужного результата. Ну и, конечно, хотелось бы вернуться в сборную. Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира, а уж на домашнем – тем более.
Смотрел ли матчи «Динамо» в ФНЛ? Да, смотрел матчи, когда это было возможно. Впечатления однозначные – «Динамо» было сильнее всех соперников по всем показателям. Итоговое первое место не вызывало сомнений, команда заняла его абсолютно заслуженно и с большим отрывом.
Доволен ли минувшим сезоном в составе ЦСКА? По ряду причин далеко не всё задуманное получилось. Но хотел бы сказать о другом. Я очень благодарен руководителям ЦСКА за приглашение, тренерскому штабу и футболистам за совместную работу. Особенные впечатления – игра в Лиге чемпионов с её накалом, ажиотажем. Это неоценимый опыт для меня, уровень, к которому надо стремиться. Надеюсь, мы с «Динамо» если не в ближайшем сезоне, так в скором будущем тоже пробьёмся в этот еврокубок", — сказал Ионов в интервью пресс-службе бело-голубых.