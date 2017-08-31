Мостовой: Педро Роша? Честно говоря, не знаю, кто это такой!

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о трансфере полузащитника «Гремио» Педро Роши в стан красно-белых. Бразилец подписал соглашение на четыре года.
«Нужен ли Педро «Спартаку»? Не знаю. Если они его подписывают, значит за ним определённо следили. Больше ничего конкретного по поводу этого игрока сказать не могу. Другое дело, что бразильский футбол мы толком не видим. Однако я уверен, что в Бразилии очень много футболистов хорошего уровня. Педро имеет хорошие шансы раскрыться в нашем первенстве.
Усилит ли этот трансфер «Спартак»? Не вижу существенных проблем в игре команды. Они проиграли игры исключительно по своей вине, а не потому, что у них какие-то проблемы. ЦСКА ничем не уступали и вели в счёте, «Локомотив» обыгрывали, а в Хабаровске просто не забили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Красавиным.