Каррера: Толой? Никто со мной не согласовывал этот трансфер

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Самвелом Авакяном прокомментировал информацию о договорённости московского клуба с центральным защитником «Аталанты» Рафаэлом Толойем.
«Я сейчас нахожусь в аэропорту и вылетаю в Москву. Не думаю, что это соответствует действительности. До вашего звонка никто со мной не согласовывал этот трансфер. Не знаю даже, что можно в такой ситуации комментировать», — заявил Каррера.
Напомним, что сегодня, 31 августа, в последний день трансферного окна, ряд авторитетных изданий объявили о достигнутой договорённости с 26-летним бразильцем.
Источник: защитник «Аталанты» Толой перешёл в «Спартак»