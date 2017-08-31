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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
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Сборная Ирана установила рекорд квалификации ЧМ по продолжительности сухой серии

31 августа 2017, четверг. 17:21 Футбол

В матче отборочного турнира азиатской зоны чемпионата мира 2018 года сборная Ирана в гостях сыграла вничью 0:0 с командой Южной Кореи.

Как сообщает официальный «твиттер» ЧМ-2018, команда Карлуша Кейруша установила новый рекорд квалификации чемпионата мира. В последний раз сборная Ирана в квалификации пропустила в ноябре 2015 года в матче с командой Туркменистана (3:1). С тех пор сухая серия иранцев составляет уже 12 матчей — 1080 минут.

Напомним, что сборная Ирана в июне досрочно оформила выход на чемпионат мира, который пройдёт в России.

ЧМ-2018 - Азия. Группа A. 9-й тур
31 августа 2017, четверг. 15:00 МСК
Южная Корея
0 : 0
Иран
Удаления: нет – Эззатоллахи, 52
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Ирана — Футбол Статистика
Новости. Чемпионат мира 2018
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