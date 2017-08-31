Сборная Ирана установила рекорд квалификации ЧМ по продолжительности сухой серии

В матче отборочного турнира азиатской зоны чемпионата мира 2018 года сборная Ирана в гостях сыграла вничью 0:0 с командой Южной Кореи.
Как сообщает официальный «твиттер» ЧМ-2018, команда Карлуша Кейруша установила новый рекорд квалификации чемпионата мира. В последний раз сборная Ирана в квалификации пропустила в ноябре 2015 года в матче с командой Туркменистана (3:1). С тех пор сухая серия иранцев составляет уже 12 матчей — 1080 минут.
Напомним, что сборная Ирана в июне досрочно оформила выход на чемпионат мира, который пройдёт в России.