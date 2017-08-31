Нету: отзывы, которые я слышал о «Фенербахче», были очень позитивными

Защитник Луиш Нету, перешедший из «Зенита» в «Фенербахче» на правах аренды, поделился ожиданиями от выступлений за турецкий клуб.
«Я очень рад, что буду представлять такой большой клуб, как „Фенербахче“. Отзывы, которые я слышал об этой команде до перехода, были очень позитивными.
Когда я услышал, что «Фенербахче» интересуется мной, то связался со своими друзьями Бруну Алвешем и Раулем Мейрелешем, так как хотел получить максимум информации о клубе. Они рассказали мне много хороших вещей. «Фенербахче» ставит перед собой высокие цели, у команды много фанатов. Надеюсь, это будет хорошее путешествие для меня и всё пойдёт хорошо", — цитирует Нету пресс-служба «Фенербахче».
«Зенит» достиг соглашения с «Фенербахче» о трансфере Нету